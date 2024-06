Marotta: “Sono orgoglioso di far parte dell’Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società”

Il sito dell’Inter riporta anche le parole di Beppe Marotta, in seguito alla nomina come presidente del club, che verrà ratificata nell’assemblea degli azionisti di oggi. Queste le sue parole: “Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell’Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società.”

Foto: twitter Inter