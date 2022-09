Marotta: “Skriniar? La proprietà ha inciso, è stata irremovibile”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del derby che vedrà in campo Milan e Inter.

Queste le sue parole sulla permanenza del difensore Skriniar: “È stato un mercato molto difficile, dovevamo coniugare l’esigenza di mantenere solida l’azienda e mantenere competitiva la squadra. La proprietà ha inciso, è stata irremovibile nel momento in cui sono arrivate richieste per Skriniar. Con Ausilio e Baccin abbiamo creato e finalizzato le opportunità che volevamo. Alcune sono andate in porto, altre no, ma questo fa parte del calciomercato e quindi la valutazione è positiva”.

Foto: Twitter Inter