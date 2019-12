Marotta: “Serve continuità. Mercato? Le opportunità devono essere migliori di quanto già abbiamo”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Queste le sue parole: “Siamo molto sereni nell’affrontare avversario dopo avversario con la consapevolezza di dare il massimo e di essere convinti di essere in una fase assolutamente interlocutoria. Oggi conta la prestazione più del risultato, ora serve dare continuità. Siamo contenti di quanto abbiamo fatto, un percorso di crescita che ci ha portato meritatamente ad occupare una posizione di classifica alta. Vogliamo continuare su questa strada. Il mercato? Non siamo in una situazione d’ansia, ci avviciniamo al mercato con la consapevolezza che la squadra ha risposto appieno alle nostre indicazioni e al metodo di Conte. Siamo contenti, la cultura del lavoro è molto forte. Vogliamo cogliere le opportunità, che devono essere migliori di quello che abbiamo, che rappresenta un livello qualitativo molto alto”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter