Marotta: “Serve collaborazione per il bene del calcio, dispiace quando si sfocia in personalismi”

Giuseppe Marotta è intervenuto all’uscita dell’assemblea FIGC:

“È stato un contraddittorio giusto, quello che mi dispiace come dirigente è l’aria di conflittualità che sfocia in personalismi e che bisogna assolutamente eliminare. Il confronto dialettico porta a delle negoziazioni rispettose e auspico che si vada avanti la considerazione che abbiamo davanti alla politica e al governo. Dovremo avere un confronto più diretto, visto che il mondo dello sport e quello del calcio in generale rappresentano un patrimonio della nostra Nazione. Si possono ottenere risultati senza andare allo scontro. La Serie A rivendica i suoi diritti ma si può migliorare attraverso un confronto schietto, democratico e rispettoso”. Il dirigente nerazzurro ha poi commentato riguardo agli astenuti dalla votazione: “Questo aspetto è ancora da approfondire, ma non si tratta di un dissenso verso la proposta di Gravina. Piuttosto, si vuole sottolineare la necessità di un confronto costruttivo con la Serie A”.

Foto: sito ufficiale Inter