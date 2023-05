Marotta: “Seguiamo Scalvini e Frattesi. Inzaghi? La mia valutazione è assolutamente positiva”

Giuseppe Marotta ha parlato a Radio Anch’Io lo sport in merito a temi di calciomercato e sul futuro di Inzaghi.

Queste le sue parole: “Credo sia la strada da perseguire è avere un’ossatura italiana della squadra. La valorizzazione del prodotto italiano è obbligatoria. Esprimiamo grandi valori come giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti. Gli investimenti più importanti sono nei centri di formazione e quindi è scontato che il rapporto tra Federazione e club dev’essere ancora più forte perché i talenti italiani possono competere coi pari età in tutta Europa”.

Frattesi e Scalvini: “Siamo nell’ambito della globalizzazione per cui monitoraggio e scouting devono essere in ambito anche europeo e mondiale. Ma ho sottolineato i valori del calcio italiano che sono di altissimo livello. Frattesi e Scalvini sono molto interessanti e ce ne sono anche altri. Ieri abbiamo assistito a una bella prestazione dell’Italia Under 20. Sono elementi seguiti da grandi club e non nascondo che abbiamo messo gli occhi addosso, poi bisogna conciliare con una negoziazione e in questo momento siamo fermi”.

La stagione di Lukaku: “La prerogativa di Lukaku è che ama la maglia che indossa e vuole stare con noi. Però è in prestito, tornerà al Chelsea e non sappiamo tecnicamente cosa vogliano fare. Restiamo alla finestra”.

Una valutazione su Inzaghi: “Non si può valutare una stagione solo da una partita a Istanbul. Arrivare alla finale di Champions è motivo di grande prestigio e valore, Inzaghi merita ampiamente questa partita. La valutazione è estremamente positiva. C’è stato un momento in cui le cose non andavano bene e quindi il dibattito è diventato più diretto, ma in maniera sempre propositiva. Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo. Il suo lavoro è positivo e da tutti riconosciuto all’interno del club”.

Foto: sito Inter