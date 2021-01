Marotta: “Scambio Dzeko-Sanchez? Trattativa chiusa ancor prima di aprirsi”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato così a DAZN dello scambio con la Roma Sanchez-Dzeko, chiudendo definitivamente a quest’operazione: “Gli agenti sono stati troppo audaci a portare avanti la trattativa senza fare i conti con l’oste. Una trattativa che si è chiusa ancor prima di aprirsi. Conte ha rimarcato che se all’interno del nostro gruppo ci sono dei calciatori scontenti che vogliono trovare sistemazione altrove è doveroso non trattenerli. Fino ad ora non c’è nessun caso, come ho ribadito più volte credo che questo sia un gruppo col quale termineremo la stagione”.

Foto: sito Inter