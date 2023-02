Marotta: “Sanchez via per questioni economiche, Vidal per l’età”

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a La Tercera in cui ha spiegato gli addii dei due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal: “Sanchez non è rimasto per questioni economiche, avevamo bisogno di abbassare il monte ingaggi. Posso assicurare che non è stata una richiesta dell’allenatore. La partenza di Vidal è invece dovuta a una questione anagrafica. La nostra programmazione sportiva prevede l’inserimento di giocatori più giovani, come Kristjan Asllani che è un classe 2002”.

Foto: Twitter ufficiale Inter