Marotta: “Rotazioni? Inzaghi può scegliere tra 24 giocatori, abbiamo una panchina molto forte”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Red Bull Lipsia: “In Europa siete più avanti rispetto ai programmi? Noi sapevamo che eravamo cresciuti come squadra e gruppo rispetto alla passata edizione, abbiamo affrontato le partite con grande determinazione e ottenuto buoni risultati. Ma con questa nuova formula bisogna conquistare altri punti, sono tutte partite che hanno una storia a sé”.

Poi ha proseguito: “Tanti cambi in vista di Firenze? Direi di no. Questa è una squadra fatta da giocatori esperti e sanno che in un grande club si gioca ogni tre giorni. Stasera siamo concentrati sul Lipsia, poi domenica affronteremo una squadra che straordinariamente sta occupando una posizione di classifica che le compete. Sarà una gara difficile, come sempre lo sono le partite a Firenze”.

Infine: “Questa rosa al 90% è quella dello scorso anno e al 60% quella di due anni fa. Sono giocatori che sono cresciuti e Inzaghi ha a disposizione tanti calciatori bravi. Dimarco ha detto che siamo tutti forti e io aggiungo che abbiamo una panchina molto forte come spetta a una squadra blasonata. Inzaghi può scegliere la formazione da scegliere guardando una rosa di 24 giocatori. Ci sono tante gare ravvicinate, anche la singola gara è indicativa dello stato di forma di un calciatore”.