Marotta: “Rosa già forte, ampliata con gli innesti di Martinez, Taremi e Zielinski”

Beppe Marotta ha parlato in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi.

Questo un altro passaggio delle sue parole: “I club sono in questo momento chiamati a partecipare a un calendario di competizioni estremamente pieno e compresso: è chiaro che la partecipazione a grandi competizioni è motivo di orgoglio ed è nostra opinione che il nostro calcio debba evolversi. In un contesto così complesso, sta per iniziare la stagione calcistica più lunga di sempre, che di fatto si aprirà a metà agosto, vedrà la Super Champions, passerà dalla Supercoppa italiana in Arabia Saudita e si concluderà col nuovo affascinante mondiale per club.”

Prossima stagione logorante: “Si giocherà tutti i mesi dell’anno, quasi 70 partite per chi arriverà in fondo. La nostra Inter vuole essere protagonista, grazie al supporto della proprietà e col lavoro di Ausilio e Baccin abbiamo costruito una rosa sempre più competitiva, ampliando la rosa campione d’Italia con innesti come Taremi, Martinez e Zielinski. Siamo sempre attenti a opportunità sul mercato, con attenzione agli equilibri finanziari: poniamo particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani. La nostra Inter è una realtà consolidata, guidata da Simone Inzaghi che è il nostro leader”.

Foto: sito Inter