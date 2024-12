Marotta risponde a Cardinale: “Parole fuori luogo. Irrispettose per l’Inter”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato prima della gara contro il Como. Il dirigente, a una domanda, ha risposto alle parole di Jerry Cardinale, proprietario del Milan.

Queste le sue parole: “Una risposta alle parole di Cardinale (qui per leggere)? Non avrei voluto parlare di questo argomento, ma visto che me lo chiede credo sia doveroso rispondere. Sono affermazioni fuori luogo, inopportune, poco rispettose del prestigio e dell’immagine del nostro club. Credo che Cardinale abbia fatto confusione: è vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà finanziaria ed economica, ma è stato subito affiancato da Oaktree, già due anni fa. Ora Oaktree è proprietario del nostro club, abbiamo tracciato le linee guida e rammento che la gestione dell’Inter è cosa completamente diversa. Noi rispondiamo al fair play finanziario e alle licenze nazionali, che sono molto rigide. Siamo passati da una perdita di 246 milioni a una perdita di 46 milioni, conseguendo la vittoria dello scudetto e della Supercoppa. Mettiamoci un po’ di ironia: siamo l’unica squadra che ha due stelle”.

Foto: sito Inter