Marotta: “Rinnovo di Inzaghi? È contento di rimanere. E noi vogliamo continuare con lui”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato del rinnovo di Inzaghi: “Oggi la cosa è bella è che gode della stima di tutto il mondo Inter per merito acquisito. Ha dimostrato capacità e competenza. Noi vogliamo continuare con lui, non solo per risultati ma anche per modus operandi. La dinamica è la stessa dei giocatori: i primi 4 club in classifica hanno gli allenatori in scadenza nel 2025. Inzaghi è contento di rimanere con noi ed è normale che l’aspetto contrattuale rappresenta un complimento“.