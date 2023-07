Marotta ricorda Suarez: “Era innamorato dell’Inter. Solo in Pirlo ho rivisto le sue qualità”

Giuseppe Marotta, l’a.d. dell‘Inter, ha ricordato Luis Suarez ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “E’ stato un grande colpo, un grande acquisto per quella grande Inter di Herrera che ha vinto due Coppe dei Campioni. L’ho visto dal vivo in finale di Coppa Campioni a San Siro contro il Benfica e con lui ho avuto un rapporto d’amicizia sia alla Sampdoria, dove ha chiuso la carriera, sia quando è diventato CT della Spagna e nel 1986 ha vinto l’Europeo. Era innamorato della sua Inter e finché ce l’ha fatta, è stato osservatore nerazzurro”.

Marotta conclude con un paragone: “Suarez lascia tanto a livello di qualità tecniche e umane alle future generazioni. Da quando Herrera lo ha arretrato, la successiva somiglianza con Pirlo è diventata evidente: aveva un lancio lungo incredibile e, in un calcio lento e metodico come quello degli anni ’60, la sua era un’arma pazzesca. Ha scritto pagine indelebili della storia dell’Inter e del calcio europeo in generale. Era anche un grande scopritore di talenti. Ricordo che di Cristiano Ronaldo aveva fatto un motivo di orgoglio perché lo aveva scoperto prima di tutti e lo aveva raccomandato all’Inter”.

Foto: twitter Inter