Marotta ricorda Raiola: “Abbiamo litigato parecchie volte, ma sempre amichevolmente. Uomo diretto e competente”

La morte di Mino Raiola ha portato tristezza e dispiacere in tutti gli ambienti calcistici e non. Beppe Marotta, dirigente dalla lunga e comprovata esperienza ora all’Inter, ha ricordato a Dazn l’agente sportivo che ci ha lasciato nella giornata di ieri: “Sono affranto da questa improvvisa mancanza di una persona a tratti anche scomoda per il suo modo duro di dire le cose. Ma tutte le cose che diceva le diceva per il bene del movimento e per la crescita del nostro calcio. Dal punto di vista professionale non si può dire niente perché avere un interlocutore come lui significava avere un interlocutore competente, molto diretto che comunque sapeva fare gli interessi dei suoi assistiti nel rispetto delle controparti. Abbiamo litigato parecchie volte, ma erano tutti litigi direi bonari, amichevoli e dialettici chiaramente. Fa parte del gioco. Lo dimostra proprio come ognuno crede ciecamente nel proprio lavoro e ognuno rappresenta, nel caso nostro, un club cercando di fare gli interessi della propria società”.

Foto: Instagram Raiola