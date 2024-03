Marotta ricorda Barone: “Aveva grande tenacia e determinazione. Era innamorato della Fiorentina”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è stato intercettato dalla stampa presso il Viola Park, dove è stata allestita la camera ardente per il dirigente viola Joe Barone, scomparso nella giornata di ieri all’età di 57 anni. “Siamo qua per esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e alla Fiorentina e il presidente Commisso. Una perdita pesante e improvvisa, una persona con grandi caratteristiche e valori. Era innamorato di questa società che stava facendo diventare grande. Abbiamo avuto schermaglie dialettiche, rappresentavamo due concezioni diverse quindi ci sta. Ma erano conflittualità critiche e costruttive. Di lui ricordo la tenacia, ha portato un modello americano fatto di determinazione che prendeva anche in Lega, ma il tutto per far crescere il movimento. Quello che mi ha impressionato è stata sempre la sua determinazione nel fare le cose con una velocità anche non consentita nel nostro modello italiano“.

Foto: Twitter Inter