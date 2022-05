Marotta ribadisce: “Fiduciosi per il rinnovo di Perisic. Scudetto? Nel calcio tutto è possibile”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le considerazioni dell’a.d. dell’Inter: “Nel calcio vige il detto che può succedere tutto e il contrario di tutto. Ma noi dobbiamo pensare al nostro avversario, al nostro risultato.

Faremo una cessione importante? Un occhio al bilancio va dato, come per tutte le squadre. Ma anche alla competitività. Io penso che riusciremo a centrare entrambi gli obiettivi e anche l’anno prossimo saremo molto competitivi, consapevoli della maglia pesante che indossiamo. Siamo una società molto forte.

Il rinnovo di Perisic? Bisogna ragionare sol sentimento del tifoso ma anche del dirigente-amministratore. Perisic non si discute, ma ci sono da valutare anche le nostre possibilità. Siamo fiduciosi, faremo il massimo, abbiamo un summit fra qualche giorno: entrambe le parti vogliono continuare insieme e ci sono margini per una soluzione positiva“.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Perisic parlerà con l’Inter prima di decidere: non ha firmato con nessuno, piace alla Juve ed altre top ma discuterà con i nerazzurri per poi tirare le somme.

