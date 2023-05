Marotta: “Questione stadio? Ci sono degli impedimenti che non fanno prevedere un futuro roseo”

Giuseppe Marotta in un convegno organizzato dalla Pallacanestro Varese ha risposto alle domande di alcuni giornalisti sulla questione stadio, senza usare particolari giri di parole l’ad nerazzurro ha risposto così: “Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi che non fanno prevedere un futuro roseo”.

Foto: twitter Inter