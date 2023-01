Marotta su Skriniar: “Non abbiamo fretta, lasciamolo tranquillo e concentrato questa sera”

Anche l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa, ha commentato a SportMediaset: “È una partita secca, ci sono tante componenti che entrano in gioco. Dobbiamo affrontarla con motivazione, sperando che possa andare al meglio. Siamo onorati di disputare una partita che mancava dal 2011 in finale, che ci riporta a uno spot importante per il nostro movimento calcistico”.

Con una piccola parentesi di mercato, il dirigente dell’Inter si è esposto sul futuro di Skriniar: “Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione. Siamo concentrati sulla gara di questa sera, lo è anche Skriniar e vogliamo lasciarlo tranquillo. È un professionista serio, il nostro ottimismo è sincero e legato a quello che Skriniar rappresenta anche come uomo”.

Foto: sito ufficiale Inter