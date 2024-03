Marotta: “Quando terminerà il mio contratto lascerò il club e mi occuperò soltanto dei giovani”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto nel corso di una conferenza stampa alla Sala Montanari di Varese, al fianco dell’omologo della Pallacanestro Varese Luis Scola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo futuro, annunciando che non intende prolungare il suo rapporto professionale con l’Inter alla scadenza del contratto che lo lega al club nerazzurro. Queste le sue parole nello specifico:

“Tra due anni, quando terminerà il mio contratto con l’Inter e lascerò il club, mi occuperò soltanto dei giovani. Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che sia sbagliato far pagare lo sport ai giovani, dovrebbe essere gratuito. Così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie più povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta”.

Foto: Twitter Inter