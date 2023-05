Marotta: “Prima Coppa Italia e campionato, poi la Champions. Inzaghi? La pressione fa parte del gioco”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha così parlato ai microfonia pochi minuti dal match contro la Fiorentina, valido per la finale di Coppa Italia: “Il progetto è un termine fuori luogo. L’Inter deve essere sempre protagonista e questo appuntamento ci inorgoglisce. Vogliamo alzare questa coppa, contro un avversario che sta facendo molto bene. Errore da non fare stasera? Ci vorranno motivazione e determinazione. Non è facile e la cosa da non fare è pensare all’appuntamento della Champions. Portiamo a casa questo primo traguardo, cerchiamo di chiudere bene il campionato e poi rimane quel sogno che si è trasformato in realtà”.

Poi ha proseguito parlando dei singoli, partendo da Darmian: “Darmian è una situazione rara nel calcio attuale. Rappresenta quel giocatore che risponde sempre presente: è un grande professionista e un bravo ragazzo. Può rimanere con noi finché la risposta agonistica c’è”. E su Handanovic: “È un grande professionista ed è giusto che sia titolare stasera”.

Infine, su Simone Inzaghi: “Rende di più quando le cose vanno bene o quando vanno male? Entrambe. In una stagione ci sono difficoltà e sta all’allenatore e alla società essere insieme e risolverle. La pressione fa parte del gioco: se c’è non è certo polemica, ma un dibattito costruttivo”.

