Marotta: “Perisic e Brozovic hanno interesse a continuare con noi. Ricorso col Bologna? Se dovremo giocare, lo faremo”

Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions contro il Liverpool: “ Siamo in fase di contrattazione con Perisic e Brozovic, quando i giocatori in scadenza trattano vuol dire che hanno interesse di continuare con noi. Ricorso per il recupero col Bologna? La possibilità di vittoria del ricorso sono poche, ma volevamo farlo con i nostri avvocati. Se dovremo giocare lo faremo senza polemica, il problema è incastrare la partita nel calendario, visto che abbiamo Champions e Coppa Italia. La prossima settimana sarebbe l’ideale, ma il diritto sportivo e giuridico andava rispettato, le nostre ragioni sono diverse da quelle del Bologna, abbiamo fatto il ricorso, senza pensare al calendario da modificare”.

FOTO: Sito Inter