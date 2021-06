Marotta: “Per Hakimi al PSG siamo in dirittura d’arrivo. Si può chiudere in 24 ore”

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’inaugurazione ufficiale del calciomercato: “Per Hakimi siamo in dirittura d’arrivo, Ausilio ha lavorato molto bene. In un giorno si può arrivare alla conclusione. Sarà doloroso per noi, ma come AD devo interpretare il volere della proprietà. Soprattutto in questo periodo delicato per l’Inter e il calcio”.

Foto: sito uff Inter