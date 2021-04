Marotta: “Pensiamo solo al campo. Super Lega? Invece di litigi c’è bisogno di dialogo per riformare il calcio”

Il dg dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn ha parlato prima della gara con il Verona, parlando anche dell’argomento Super Lega e della lettera di sfiducia dei club di Serie A.

Queste le sue parole: “Non sappiamo nulla, non abbiamo ricevuto nulla e non conosciamo il contenuto della lettera mandata a Dal Pino. Siamo in un momento tragico per il calcio, che nasconde il grande problema della sostenibilità: questo è un modello che non funziona, non dà garanzie anche a seguito della pandemia. Anziché litigare, mi auguro si possa parlare anche di riforme del calcio: attraverso nuovi format o riducendo il professionismo, che porterebbe a ridurre i costi”.

Sulla partita di oggi: “Con Conte ho condiviso questi momenti, ha fatto bene a sottolineare il fatto che molti calciatori non hanno mai avuto addosso questo tipo di pressioni. Bisogna essere forti, decisi. Il destino è nelle nostre teste”.

Sulle parole di Conte, che pretende chiarezza dalla proprietà: “Condivido due concetti: il primo è quello della massima concentrazione su questo finale di campionato; il secondo quello definito dalla parola chiarezza, ma è normale perché tutti gli allenatori chiedono i programmi ai club. Oggi c’è molta incertezza, a tempo debito è giusto ritrovarsi e capire i programmi”.

Foto: Sito Inter