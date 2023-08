Marotta: “Pavard? Siamo messi bene, ma l’annuncio non sarà oggi. Lukaku? Delusione umana e professionale”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Radio Serie A di diversi temi di calciomercato.

Queste le sue parole: “Pavard annuncio oggi? No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo puntato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi. Non è un’illusione. Spesso ci dicono che vogliamo illudere la gente, non è affatto così. Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani. Con i soli giovani non vinci nulla, ci vuole equilibrio”.

Su Lukaku: “E’ stata una delusione umana, molto profonda. Non so cosa farà ora, non mi interessa. Difficile però a questo punto, visto che mancano pochi giorni, vederlo in un’altra squadra italiana. Ma in realtà non so cosa accadrà”.

“Su Correa” Correa vuole spazio, questo è certo e non siamo indifferenti alle sue richieste ed esigenze. Cercheremo di accontentarlo se vuole andare via. E fa piacere che Sanchez voglia tornare. Sanchez è veramente un campione, ha grande passione per il suo lavoro. E’ andato via a malincuore e ora ha lanciato segnali di ritorno, questo è vero”.

Foto: Twitter Inter