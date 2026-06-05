Marotta: “Palestra? Abbinarlo a noi forse è troppo forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real”

05/06/2026 | 20:12:04

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a margine della presentazione dei calendari di Serie A, partendo dalla stima nutrita dal club per Palestra, della quale vi abbiamo parlato: “Palestra è un giocatore dell’Atalanta, un talento e sono contento per la nostra Nazinale, è sulla bocca di tutti. Abbinarlo a noi forse è un po’ troppo forzato, nel senso che noi abbiamo un’uscita in quel ruolo simile al suo, con Dumfries che si sta avvicinando al Real Madrid, ma diciamo che ad oggi siamo ancora in una fase preliminare per poter andare a chiudere l’operazione. Palestra è un nominativo che farebbe piacere a tanti club europei tra cui noi. L’Inter è un grande club internazionale ed europeo, mondiale, è obbligato ogni volta in cui partecipa ad una competizione a raggiungere il massimo degli obiettivi e dare il massimo. Lo abbiamo fatto quest’anno e lo faremo l’anno prossimo. Ci sono giustamente dei competitor agguerriti forse più di noi. Ma faremo quello che è possibile per raggiungere traguardi come quelli che hanno raggiunto dalle squadre dell’Inter che hanno preceduto la nostra storia. Abbiamo fatto quest’operazione perché era quasi necessaria e dovuta. Quindi era una ricompra vera e propria: l’abbiamo esercitata perché ha fatto un grande campionato e una grande stagione anche in CL. È un giocatore che era importante tutelare da un punto di vista patrimoniale. Quello che succederà da un punto di vista concettuale lo vedremo più avanti. È prematuro ancora, affronteremo con calma la politica di evoluzione con il modello standard da qualche anno: andare ad individuare giovani importanti che possono crescere a livello patrimoniale e dare un contributo partendo sempre da una prerogativa. Lo zoccolo duro degli italiani riteniamo sia la prerogativa per poter tornare lontano. Martinez? Sarà sicuro con noi dato che è un nostro portiere. Questa è competenza dell’allenatore. Rimarrà con noi sicuro. Chivu? Intanto lui aveva un contratto con noi fino al 2027 e abbiamo raggiunto l’accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca, dalla proprietà, da parte sua e da parte dei tifosi che ne hanno apprezzato qualità umane e professionali”.

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