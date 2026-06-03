Il retroscena: Palestra, l’Inter non molla ma conosce la cifra

03/06/2026 | 23:50:27

Marco Palestra animerà il calciomercato estivo. Ma su un particolare non si possono fare troppi giri di parole, ovvero che l’Atalanta ha fatto una cifra e da quella cifra non si sposta. Possa piacere oppure no, è sempre stata questa la linea del club. Con la tendenza di non accettare contropartite tecniche, semplicemente perché la Dea ha sempre avuto il desiderio di scegliere i calciatori piuttosto che farseli imporre. Come abbiamo più volte ribadito, l’Atalanta per Palestra chiede 50 milioni con almeno 6-7 milioni di bonus non difficili da raggiungere. L’Inter c’è sempre, non da oggi, ma deve esporsi a quelle condizioni se vuole coronare l’inseguimento. Diversamente l’Atalanta aspetterà, non ha fretta di cedere, sa che alcuni club di Premier (il Manchester City in testa, come raccontato in esclusiva) si possono materializzate nei prossimi giorni dopo qualche sondaggio esplorativo.

Foto: X Azzurri