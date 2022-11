Marotta ottimista sul rinnovo di Skriniar: “Possibile entro il 13 novembre”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara con il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Questo è un gruppo che è insieme da qualche anno ed è in continua crescita, il fatto di essersi qualificati per la seconda volta consecutiva lo dimostra. Oggi l’Inter può tornare nel palcoscenico che gli è più consono”.

Sul rinnovo di Skriniar: “Il suo valore è oggettivamente parlando superlativo, sia in campo che fuori. Lo spero e sono molto ottimista che si possa concludere la negoziazione prima del 13 novembre. Ci sono i sentori giusti per arrivare a un accordo”.

Stasera occasione importante per Gosens?

“Robin è un elemento importante, fa parte del giro della nazionale tedesca. Siamo fiduciosi che possa entrare nel gioco della squadra, non abbiamo fretta”.

Su Lukaku: “Si sono verificate tante ricadute nei vari club, dovute alla fretta di avere prima i giocatori. Questo è un anno anomalo, c’è un insieme di situazioni difficili da gestire. In una grande squadra però non si deve parlare di titolari e riserve. Dispiace per Lukaku ma siamo certi che anche senza di lui possiamo centrare gli obiettivi del momento, in attesa del suo rientro”.

Foto: twitter Inter