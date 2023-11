Marotta: “Orgoglioso di poter proseguire il lavoro in nerazzurro. Rinnovo di Lautaro? Non ci saranno problemi”

Giuseppe Marotta, ad dell‘Inter, ha parlato a Dazn prima della gara con la Juve, soffermandosi anche sul suo rinnovo e su quello di Lautaro.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di continuare la mia esperienza all’Inter in questo percorso di crescita societario e sul campo, aver visto questo gruppo acquisire consapevolezza ci dà grande soddisfazione perché siamo al livello dei migliori club d’Europa con un allenatore come Inzaghi che sta ottenendo risultati importanti nonostante sia molto giovane”.

Lautaro prolungherà?

“Il giocatore ha espresso a più riprese la volontà di continuare con noi e come società condividiamo, stiamo negoziando con calma con i suoi agenti. Credo che non ci saranno problemi per arrivare alla definizione del rinnovo di contratto”.

Foto Twitter Inter