Marotta: “Non potevamo trovare un tecnico migliore di Inzaghi. Faremo un mercato creativo”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, a pochi istanti dal calcio d’inizio della gara tra i nerazzurri ed il Torino:

“A che ora sono arrivato? Verso le 9, arrivo presto come sempre. La festa? Sì, ma il bello deve ancora venire. Pullman? Io no, li aspetto al Duomo. Questo è un gruppo cresciuto molto in termini di convinzione. Dobbiamo continuare ad ottenere risultati straordinari”.

Come racconta la sua evoluzione da dirigente? “Devo dire che sebbene abbia limitato le mire professionistiche, alla Samp, qui all’Inter…gestire un grande club è diverso. La pressione è molto forte, devi essere bravo e gestire tutto, dopo che hai imparato questa cosa poi bisogna avere il coraggio di decidere. Perché in un grande club se sbagli hai un carico di pressione nei giudizi, molto fazioso, da parte della critica. L’aspetto caratteriale è molto importante”.

Oggi testa libera da ogni pensiero se non lo scudetto? “Inzaghi? Abbiamo detto che siamo liberi, godiamoci questo riscaldamento perché è una cosa bella e molto distensiva. Non vogliamo perdere ogni secondo di quello che può essere una grande felicità”.

Si è aperto un ciclo con Inzaghi? “Sì, l’abbiamo già iniziato qualche anno fa. Quando si è un grande club bisogna dimostrare con i fatti, lui è stato bravo e vincente. Meglio di così non si poteva trovare. È giovane e ambizioso”.

Confermiamo il rinnovo di Lautaro? E c’è spazio per un grande attaccante? “Soprattutto alla luce del fatto che ci sarà una competizione molto grande, normale che la rosa debba essere puntellata, ma dobbiamo fare i conti con la sostenibilità. Faremo un mercato creativo”.

