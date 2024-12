Marotta: “Non mi immaginavo una lotta così per lo scudetto. Mercato? Credo che a gennaio non faremo nulla”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky nel prepartita della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “Non lo immaginavo così, però è il bello del nostro campionato, che risulta il più competitivo d’Europa. Però siamo in una fase interlocutoria: è molto presto, è evidente che più avanti le posizioni si delineeranno in modo più nitido e netto. Oggi tante squadre sono ravvicinate”.

Siamo vicini al mercato, ritiene si possa operare in difesa? “No, a gennaio credo che non interverremo per due motivi. Anzitutto abbiamo una rosa competitiva e che risponde ai nostri obiettivi. Poi il mercato di gennaio è di riparazione, spesso e volentieri non offre opportunità. Siccome siamo l’Inter, credo che non faremo nulla: abbiamo una rosa che dà garanzie per il futuro”.

Foto: sito Inter