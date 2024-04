Marotta: “Non mi è mai capitato di poter vincere uno scudetto in queste circostanze”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Dazn prima del derby che, in caso di vittoria, porterebbe i nerazzurri alla conquista dello scudetto: “Emozionato? Ormai sono un po’ vecchio, l’emozione si allontana sempre di più. Però un’esperienza del genere non mi è mai capitata, nonostante abbia vinto qualche scudetto. Mai, però, in queste potenziali circostanze”.

Sulla scelta di Inzaghi: “Lo scegliemmo tutti, ma c’erano anche altre squadre interessate. Era uno dei giovani allenatori che stava crescendo, fummo decisissimi e fu una nottata delicata, perché Lotito si stava arrabbiando anche se poi abbiamo chiarito. E siamo molto contenti, ha dimostrato di essere un vincente anche con i fatti e non è poco”.

Foto: twitter Inter