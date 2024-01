Marotta: “Non ci saranno problemi per il rinnovo di Lautaro. Non ci condizionerà il risultato della Juve”

Giuseppe Marotta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 90º minuto, storico programma sportivo della Rai. Di seguito le sue parole sulla stagione in corso: “Noi siamo l’Inter e non possiamo nasconderci, vogliamo essere protagonisti e sappiamo di poter competere per il traguardo conclusivo. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi con autostima, consapevolezza e rispetto. La sfida tra Lecce e Juve? Il risultato non ci condizionerà assolutamente”.

Sul rinnovo di Lautaro: “Per il prolungamento di Lautaro non ci sarà alcun problema. Siamo stati impegnati con molte partite nelle ultime settimane, ma presto si chiuderà”.

Foto: Instagram Inter