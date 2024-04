Marotta: “Non ci saranno problemi per i rinnovi di Inzaghi e Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato dopo la vittoria del ventesimo scudetto: “Era quello che cercavamo. Lo dedico al presidente Steven zhang che non è qui con noi ma ha soifferto. Poi è per i nostri splendidi tifosi. I meriti? In primis al leader Simone Inzaghi, poi ai miei colleghi Ausilio e Baccin, fino a tutte le donne e gli uomini che lavorano con noi. Volevamo questa seconda stella e ci siamo riusciti. Sono emozionato e molto contento. Questo è un ciclo, non abbiamo ancora raggiunto il massimo. Abbiamo creato un modello, abbiamo supportato l’allenatore anche nelle difficoltà e sapevamo che potevamo superarli. Lo zoccolo duro di italiani è fondamentale per inculcare il senso di appartenenza, poi gli stranieri sono stati contagiati. Abbiamo finito con il coltello tra i denti”.

Sui rinnovi di Inzaghi e Lautaro: “Non ci saranno problemi, vogliono continuare con noi e arriveremo alla definizione del contratto. Da domani possiamo pensare al futuro. Il mio futuro? Sono felice qui”.

Poi ha proseguito: “Vogliamo riconfermarci, dobbiamo ripartire con umiltà senza fare rivoluzioni. Dobbiamo mantenere la sostenibilità e guardare il bilancio. Tutte le squadre italiane non possono sperperare soldi, i nostri tifosi possono essere fiduciosi. Una scelta decisiva per questa stagione? Siamo stati bravi a sostituire i partenti. Io, Ausilio e Baccin ci occupiamo del mercato e non ci facciamo scoraggiare dagli addii. Abbiamo coraggio di agire e di rischiare”.

Sul fondo Pimco: “Con Steven abbiamo parlato non in modo diffuso della problematica. Lui vuole proseguire al vertice della società. Poi sarà la proprietà a fare determinati annunci e dirà quello che succederà. Non cambierà nulla per noi, dobbiamo essere bravi a fare le scelte. Le altre comunicazioni verranno fatte dalla proprietà, che vuole continuare con l’Inter”.

Infine: “Se la distanza di Zhang mi ha dato libertà e responsabilità? Il concetto della delega è questo e il presidente la dà. Ci fa lavorare con molta serenità e siamo soddisfatti di questo”.

Foto: twitter Inter