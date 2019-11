Marotta: “Non ci poniamo limiti. Lautaro? Non conta la clausola. E Sanchez sarà il primo acquisto”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla sfida contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: “Sono molto fiducioso perché la squadra sta crescendo di partita in partita acquisendo la mentalità giusta. Sono ottimista. Direi che il percorso di crescita continua in positivo. Se riuscissimo a superare il turno sarebbe un risultato importante e sarebbe un grande stimolo per la stagione. E’ un percorso lento, è un nuovo ciclo in cui ci vuole pazienza. Abbiamo un allenatore molto esigente e vogliamo che continui così. Non ci poniamo limiti. Sanchez? A gennaio sarà un gran bella acquisto e contribuirà a farci salire questi gradini. Lautaro Martinez? Siamo l’Inter, una grande squadra che non deve necessariamente cedere i proprio campioni, a meno che i giocatori non vogliano andare via. Ma nel suo caso non conta la clausola, conta la voglia di crescere e di migliorare insieme ai compagni che ha. Esplosione di Esposito frenerà mercato di gennaio? Ogni competizione ha degli imprevisti, serve una rosa vasta. Il primo acquisto a gennaio sarà però quello di Sanchez, che riprenderà a lavorare coi compagni”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter