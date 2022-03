Marotta: “Non ci nascondiamo, pedaliamo verso la seconda stella”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, presente oggi alla partenza della Milano-Sanremo è stato intervistato da gazzetta.it: “I miei ricordi del ciclismo sono anche quelli presenti. Io sono nato a Varese, dove c’è stato un grande mecenate dello Sport come Giovanni Borghi. Al di là di questo, il fatto che ci fosse la pista di ciclismo, che c’è la gara memorabile come la Tre Valli Varesine e il famoso trittico, fin da bambino ero appassionato a questo sport a mio avviso bellissimo. In campionato verso dove si pedala? L’ambizione nello sport non è un difetto ma una virtù, non vogliamo nasconderci, anzi vogliamo ottenere il massimo che è la seconda stella”.

FOTO: Sito Inter