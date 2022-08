Marotta: “Nessuna rivoluzione negli ultimi giorni di mercato. Serve il sostituto di Ranocchia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lecce–Inter, l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha presentato la partita parlando anche degli ultimi giorni di mercato in casa nerazzurri: “L’Inter ha una storia da difendere e ambizioni che sono la logica conseguenza di quello che è il palmares. Dovremo cercare di vincere, ma oggi è prematuro azzardare dei giudizi visto che le squadre hanno ancora 15 giorni di tempo per rinforzarsi sul mercato. noi, come sempre, proveremo a raggiungere l’obiettivo massimo. Si sta lavorando tutti i giorni su questa squadra, sull’affiatamento e tanto altro: in dirigenza abbiamo l’obbligo di garantire i criteri di sostenibilità e, dall’altro, di allestire una squadra competitiva. Posso dire che non ci saranno rivoluzioni negli ultimi quindici giorni. Arriverà un difensore? Come ho detto, ci sono ancora diversi giorni di mercato e potrebbero esserci dei trasferimenti. Dobbiamo trovare il sostituto di Ranocchia. La stagione è anomala, la rosa dovrà essere competitiva ma anche numerosa alla luce di possibili infortuni o squalifiche“.

Foto: Twitter Inter