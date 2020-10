Marotta: “Nainggolan? Non tratteniamo chi vuole andare. Marcos Alonso non arriverà”

Intervistato da Dazn prima di Lazio-Inter, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di mercato: “Nainggolan? Non bisogna mai trattenere chi esprime la volontà di andare via”.

E su Marcos Alonso: “Posso dire che non è in agenda, non arriverà”.

Foto: YouTube Inter