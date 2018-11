Marotta: “Il mio ciclo vincente alla Juve era terminato. Ora voglio…”

Beppe Marotta, prossimo dirigente dell’Inter, a margine di una cerimonia avvenuta qualche giorno fa, è stato intervistato da TG Plus Sport. Queste le dichiarazioni dell’ex ad bianconero divulgate nelle scorse ore: “E’ chiaro che era terminato il mio ciclo vincente alla Juventus. Ora mi ritengo in pausa di riflessione, mi godo questi momenti e queste serate piacevoli che purtroppo spesso ho dovuto trascurare in attesa di valutare quello che lo scenario calcistico mi proporrà. Il calcio è comunque il mio mondo, dove sto molto bene e voglio tornarci velocemente”. Parole rese note soltanto oggi, ma rilasciate prima della partenza di Marotta verso la Cina per l’incontro con i vertici di Suning, anticamera del nero su bianco con l’Inter.

Foto: sito ufficiale Juventus