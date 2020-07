Marotta: “Messi? Stiamo parlando di fantacalcio. Su Sanchez situazione anomala”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della sfida contro il Genoa. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro nel pre partita: “Secondo posto? Sicuramente è importante. Ma la nostra analisi riguarda la crescita costante: la stagione non è conclusa, è ancora presto per un consultivo definitivo. Sanchez? La sua una situazione anomala e considerando l’Europa League c’è il rischio che la competizione venga alterata per la sua assenza. L’obiettivo è averlo a disposizione almeno per l’eventuale prosieguo dell’Europa League. Messi all’Inter? Stiamo parlando di fantacalcio. Non è un obiettivo, penso che in questo momento voglia proseguire la sua vita calcistica a Barcellona. Quando si è deciso il calendario ero presente, ma sicuramente siamo stati penalizzati.”

Foto: sito ufficiale Inter