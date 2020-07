Marotta: “Messi all’Inter è utopia, in Italia nessuno può permetterselo”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della gara contro il Napoli per poi soffermarsi sul futuro di Messi: “Immagine di Messi al Duomo? Ovviamente non sono stato io a farla proiettare. Mi ricorda un caso del passato in cui c’era un’altra situazione del genere. Parliamo di un’icona, di un desiderio che tutti hanno. Ma rimane certamente un gioco. Tutto il merito di questo lavoro va a Conte, alla società e a tutti quelli che hanno lavorato. Bisogna fare un’analisi a 360 gradi e guardare al futuro con grande ottimismo, sapendo di dover sempre alzare l’asticella. Sanchez? Ha un contratto con lo United per altri due anni. Un contratto pesante, c’è da valutare questo tipo d’operazione. Tonali? Io e Cellino abbiamo un buon rapporto, ma non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo. Messi qui? Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio, anche dal punto di vista del ranking. Non dimentichiamo che c’è un Fair Play Finanziario da rispettare. Quest’anno è atipico, legato al Covid, e c’è una certa elasticità valutativa. Ma poi si tornerà a delle regole strette. Una società italiana in questo momento difficilmente può fare un’operazione del genere. Da quando Suning è diventato azionista di maggioranza ha iniettato tantissimi milioni nelle casse della società. E’ un fatto straordinario pensare che l’Inter possa arrivare a Messi, è una situazione utopistica”.

Foto: sito ufficiale Inter