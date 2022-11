Marotta: “Mercato? Questo gruppo è già competitivo per raggiungere i nostri obiettivi. Dzeko merita il rinnovo”

Il direttore sportivo dell’Inter, Marotta ha parlato così nel programma Radio Rai della situazione dell’Inter. Queste alcune sue dichiarazioni: “Dobbiamo dare continuità. Fa specie però il percorso in casa completamente diverso da quello in trasferta. Dobbiamo riflettere su questo e l’allenatore deve trovare altri rimedi. Dzeko? Ha dimostrato di voler rimanere con noi e merita il rinnovo, visto che è un grandissimo professionista, molto attaccato alla maglia. Ha il vizio del gol e questa cosa deve essere tenuta in considerazione. Al momento opportuno avvieremo i contatti per il prolungamento.” Sul mercato di gennaio non si è sbilanciato: “Le opportunità vanno colte ma non penso che ce ne saranno che possano fare al nostro caso. Questo è un gruppo competitivo per raggiungere i nostri obiettivi”. Su Lukaku ha dichiarato: “L’infortunio è stato imprevisto e imprevedibile, voleva tornare in fretta in forma anche per il Mondiale ma dobbiamo restare cauti.”

Foto: Inter Youtube