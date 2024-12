Marotta: “Mercato? Non vogliamo toccare questo gruppo”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset a pochi minuti dall’inizio della gara di Coppa Italia contro l’Udinese: “Dalle sconfitte bisogna sempre trarre elemento positivo di analisi, di critica, di miglioramento. Stasera c’è un contesto particolare, la partita è insidiosa. Dobbiamo avere quella motivazione che ci serve per affrontare queste insidie”.

Quanta curiosità c’è nel vedere in campo Martinez? ”Beh, non è certamente un giocatore sconosciuto: ha fatto un campionato eccellente nel Genoa in Serie A. Stasera avrà la possibilità di farsi conoscere ancora meglio: noi e l’allenatore Simone Inzaghi lo conosciamo bene, è giusto dargli l’opportunità, è una partita importane anche per lui”.

In Inghilterra si parla molto degli interpreti dell’Inter, da Inzaghi a Dimarco. ”Probabilmente è vero, nel senso che i nostri giocatori sono sicuramente apprezzati, non solo in Italia ma nel resto d’Europa e quindi anche in Inghilterra. Hanno dimostrato nei fatti di essere all’altezza dei migliori club europei, però noi siamo una società che vuole solo vendere e i nostri giocatori vogliono rimanere con noi. Siamo contenti del loro senso di appartenenza, è un gruppo unito da qualche anno e vorremmo continuare su questa strada”.

Voi avete sempre detto che l’Inter sta bene così e potrebbe non fare nulla a gennaio. Le cose cambieranno in caso di cessione, magari di Arnautovic? ”In linea di massima vorremmo continuare con questo gruppo, che sta dando affidamento ed è pronto per affrontare le sfide che servono per raggiungere gli obiettivi. Se qualcuno manifesterà la volontà di andare via, lo ascolteremo e valuteremo. Oggi non c’è nulla all’orizzonte”.

Foto: Instagram Inter