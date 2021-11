Marotta: “Mercato? Gennaio è lontano. Il Milan pretendente serio per lo scudetto. Suning? Resta”

A Radio Anch’io Lo Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del momento in casa nerazzurra, del derby, della corsa al Milan, su Suning e tanti altri temi.

Queste le sue parole: “Ci tengo a sottolineare come sia stato un bellissimo spot per il mondo del calcio. La partita è stata vista in 150 Paesi, 60mila spettatori circa, una partita vibrante, senza respiro, con grande correttezza in campo e belle coreografie. Il rammarico rimane perché abbiamo tentato di ottenere l’intera posta e non ci siamo riusciti, merito anche dell’avversario. Non dobbiamo dimenticare che il calcio è un fenomeno sociale oltre che sportivo, ieri è stato un grande esempio in questo senso”.