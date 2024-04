Marotta: “Mai vissuta un’emozione del genere, questa è una delle pagine più belle della mia vita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha così parlato:”Questi tifosi rappresentano la città di Milano, è una serata indimenticabile anche per me che ho vinto qualche titolo. Spesso si pensa che le società debbano essere dispendiose sul mercato, io credo che vadano scelti allenatori e giocatori con cultura del lavoro per ottenere sempre il massimo. La programmazione è importante, perché significa valorizzare le risorse con un programma pensato dal management e concordato con la società. Vincere è sempre bello, che sia Serie B o Serie A. Quella di questa sera è un’emozione che non ho mai vissuto con l’Inter, perché nello scuetto precedente c’era il covid. Questa è una delle pagine belle della mia vita”.

Foto: sito Inter