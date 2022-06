Marotta: “Lukaku e Dybala? Non nascondo che ci siamo buttati a capofitto”

Nel suo intervento a Radio Anch’io Lo Sport Beppe Marotta ha parlato delle trattative in corso per Lukaku e Dybala: “Sono nostri obiettivi ma dobbiamo valutare la congruità economica. Non nascondo che ci siamo buttati a capofitto, farebbero comodo. Andiamo avanti, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Non conta la singola operazione ma la squadra e questo gruppo ha un bel valore oggettivo, a parte Perisic che non è più con noi”.

