Marotta: “L’Inter è tornata in uno scenario adatto alla tradizione e alla storia di questo club glorioso”

L’Inter è stata premiata come società dell’anno al Gran Gala del Calcio AIC, l’evento di consegna dei premi dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla stagione calcistica 2020/2021. Il riconoscimento è andato al club nerazzurro, che nella stagione 2020/2021 ha conquistato lo Scudetto dominando il campionato, vinto con 91 punti e con l’aritmetica vittoria giunta con 4 turni ancora da disputare.

A ritirare il premio è stato il CEO Sport nerazzurro, Giuseppe Marotta: “Siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio che suggella una stagione che ci ha portato a conquistare lo Scudetto. L’Inter è tornata in uno scenario adatto alla tradizione e alla storia di questo club glorioso. Lo Scudetto e questo riconoscimento sono frutto del lavoro di tutti: dalla squadra, che va in campo, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Si tratta di una seconda squadra invisibile, uomini e donne dell’Inter che supportano le attività del club ogni giorno. Questo traguardo è il risultato degli investimenti, della lungimiranza e della visione della nostra proprietà, che è sempre stata vicino a noi e che ci ha aiutato a raggiungere questo importante obiettivo nel corso di questi anni”.

Assegnati anche i premi relativi ai calciatori, alle calciatrici e agli allenatori. Inter ha dominato l’edizione, ricevendo diversi riconoscimenti scelti da una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, C.T. ed ex C.T. della Nazionale e da calciatori e calciatrici di Serie A.

A Romelu Lukaku è andato il premio di Calciatore dell’Anno, ad Antonio Conte quello di Allenatore dell’Anno. Nella top-11 2020/2021 sono presenti ben cinque giocatori dell’Inter dello Scudetto. Si tratta di Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Nella top-11 femminile spicca la presenza di Francesca Durante, attuale portiere dell’Inter Femminile, la scorsa stagione in forza al Verona.

Nicolò Barella ha commentato così il proprio inserimento nella squadra dell’anno: “Ricevo questo premio per il terzo anno di fila e fa davvero piacere, devo dire che senza i miei compagni questi riconoscimenti non arriverebbero. Il 2021 è stato un anno speciale, con lo Scudetto e l’Europeo. In questa stagione il campionato è più difficile, con tante squadre molto vicine, ci proveremo fino all’ultima giornata. È un obiettivo, come anche provare a centrare la qualificazione ai Mondiali”.

Anche Alessandro Bastoni figura nella top-11: “Spero sia il primo premio di questo genere di una lunga serie: è bello quando i colleghi ti riconoscono il merito”. Con lui anche il compagno di reparto, Stefan de Vrij: “Lo scorso anno siamo riusciti a vincere lo Scudetto, lo volevamo tanto. Questo premio è bello perché sono gli altri calciatori ad avermi votato, è motivo di soddisfazione”.

