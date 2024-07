Marotta: “L’Inter è obbligata a vincere. Champions? Vogliamo essere protagonisti”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha ricevuto in giornata al Coni la Stella d’Oro per meriti sportivi. Il dirigente, ai microfoni di Mediaset, ha parlato degli obiettivi della prossima stagione.

Queste le sue parole: “Siamo contenti di ripartire e obbligati a vincere, lo insegna la storia del club, il dna del club, il palmares che è ricco di trofei. Quindi siamo obbligati a competere. Cercheremo di dare il massimo per ottenere il massimo”.

Competere in Champions? “Vorremmo essere non spettatori ma attori protagonisti poi tutto dipende anche dalla forza degli avversari” .

Foto: sito Inter