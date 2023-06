Marotta: “L’Inter c’è per Frattesi. Brozovic? La situazione non è chiusa e definita”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sportitalia a margine dell’evento di calciomercato a Rimini.

Queste le sue parole: “Lavoriamo quotidianamente e cerchiamo di raggiugnere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Andrò a cena con un insieme di dirigenti che sono presenti questa sera. Il mio ruolo istituzionale mi imponeva di essere qua. Il fatto che ci siano Carnevali e Beppe Riso non significa che dobbiamo approfondire per forza l’operazione Frattesi. Non voglio sbilanciarmi. Brozovic? Come sempre, quando si tratta un giocatore, subentrano tanti tipi di fattori. La situazione non è chiusa e definita. Chi decide il proprio futuro è il giocatore stesso. L’Inter non è obbligata a cederlo. Il problema attuale penso siano le dinamiche contrattuali con la nuova società. Il giocatore deve decidere quale strada prendere, altrimenti lo toglieremo dal mercato. Onana? il Manchester United ha espresso un’attenzione particolare, che poi deve sfociare in un’offerta concreta in questi giorni. Thuram? Abbiamo definito l’operazione con un giocatore figlio d’arte. Merito di Piero Ausilio, siamo molto felici”.