Marotta: “L’eliminazione in Coppa Italia ci ha lasciato amarezza, ma è stato un episodio”

L’Ad dell’Inter Giuseppe Marotta, in un altro passaggio nell’intervista pre Inter -Lecce concessa a Sky Sport, è tornato sull’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna: “La serata di Coppa Italia è stato un episodio, ma certamente un’amarezza. Conta dare sensazioni positive, questo è l’obiettivo principale: il nostro grande problema sono gli infortuni. Il calendario è molto compresso, quindi le problematiche sono più gestionali che di avversari. Siamo orgogliosi di dire che tanti nostri giocatori vogliono prolungare la loro avventura con noi: non abbiamo e non avremo problemi, arriveremo a chiudere prolungamenti di contratti senza ansia. Oggi ci concentriamo su questa partita”.

Foto: sito inter