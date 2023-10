Marotta: “Le parole di Lukaku? Non le capisco, nessuno gli ha mancato di rispetto. Fischietti a Inter-Roma? Situazione che va gestita”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato al Festival dello Sport della vicenda Lukaku e di ciò che si prospetta per il 29 ottobre a Inter-Roma. Ecco le sue parole:

“Lukaku? Lui è libero di dire quello che vuole ma certe cose non le capisco. Se la panchina a Istanbul abbia influito su quello che poi è successo? Non credo. Ha rifiutato una nostra offerta e c’era dopo tanti anni un grande rapporto di fiducia nei suoi confronti. Nessuno gli ha mai mancato di rispetto, non vedo cosa possa creare polemica e noi non vogliamo cascarci. Ho sentito dell’iniziativa dei fischietti a Inter-Roma, è una situazione che va gestita. Dobbiamo vivere la partita, è lì che vanno concentrate le nostre forze. Potrebbero distrarre i giocatori dove invece è importante tifarli. Il tifoso può protestare comunque, è libero di farlo perchè paga il biglietto”.