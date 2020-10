Marotta: “Le Nazionali rispettino i club. Non dovevano esserci gare ora”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del momento in casa nerazzurra a pochi minuti dalla gara con il Parma. Un Marotta che ha criticato le soste per le Nazionali che in questo momento non dovevano esserci.

Queste le sue parole: “Lo scorso anno si è conclusa una stagione anomala, si è riaperta un’altra più anomala che non si saprà come finirà, visto che siamo solo a fine ottobre. Non è un alibi ma un dato di fatto, abbiamo fatto 8 gare ufficiali e tre quarti della nostra rosa ha fatto 6 partite in un mese quasi. Aggiungiamo 7 positivi al Covid, gli infortuni frutto dello stress, l’allenatore così non può mai fare la formazione in anticipo e una squadra per me non può mai esprimere le reali qualità. Dobbiamo limitare la situazione almeno sulle gare della Nazionale, si fatica a gestire le squadre così. Non dovevano esserci partite delle Nazionali in questo periodo per rispetto per i club e per i calciatori stessi”.

Su Lukaku: “Non so se ci sarà a Madrid. Non vogliamo rischiare nessuno ma da domani valuteremo. La stagione è lunga e non possiamo rischiare di perdere un giocatore così importante a lungo, nonostante con l’Inter sia una gara decisiva o quasi”.

Sul mercato: “Siamo contenti della rosa, il lavoro fatto da Piero Ausilio è stato fatto in modo egregio. Il mister sta facendo del suo meglio, valorizzando le risorse a disposizione, frutto del disagio legato al Covid che ha portato una situazione difficile di mercato e di gestione. Non si può ipotizzare cosa succederà a gennaio”.

Foto: Sito uff. Inter